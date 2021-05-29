Владельцев животных могут начать наказывать за отдых с питомцами на пляже

Москва, 29 мая. Наказание за отдых с животными на пляжах должно быть прописано в Кодексе об административных правонарушениях. Об этом заявили в МЧС России.

Единые правила пользования городскими пляжами вступили в силу с 1 января 2021 года. Согласно их перечню, присутствие животных на берегу запрещено, за исключение собак-поводырей, передает ТАСС.

«В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей. Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП», — заявил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

Обитатели Московского зоопарка ранее открыли купальный сезон. Посетителям также предоставили возможность освежиться с помощью специально установленных поливалок.