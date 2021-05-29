Брокколи и имбирь могут помочь «избавиться» от никотина в организме

Москва, 29 мая. Табачные изделия содержат в себе никотин. С помощью каких продуктов можно вывести его из организма, рассказал нарколог Вадим Зубецкий.

В список продуктов, способных вывести никотин из организма, вошла брокколи. Она обогащена витаминами B5, C и B. При добавлении ее в рацион легкие будут защищены от токсинов. Наполнить истощенный вредными веществами организм могут цитрусовые, например, апельсин и лимон, передает NovostiUA.net.

Вывести никотин может шпинат, за счет витамина B9, имбирь. Клюква с помощью содержащейся кислоты способна избавить организм от вредных токсинов. Курящим людям советуют есть морковь, гранат.

Никотин разрушает коллаген и снижает количество воды в коже. Из-за этого она становится сухой и теряет естественный цвет. Врач эстетической медицины Кемали Гюнеш советует отказаться от курения для сохранения молодости.