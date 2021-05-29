Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками

Москва, 29 мая. Российский кинематограф является уникальным явлением в мире кино, олицетворяя собой «панков» в индустрии. Об этом заявил актер и звезда голливудских фильмов Юрий Колокольников.

По словам артиста, интерес к отечественным кинолентам имеется, и довольно большой. Как подтверждение своим словам он назвал всемирно известный стрим-сервис Netflix. Актер напомнил, что площадка не только «покупает наши фильмы и сериалы», но и начинает самостоятельно пытаться создавать контент на русском языке.

«Мы готовы рисковать, изобретать, пробовать новое. Мы — панки в мире кино», — заявил Колокольников в беседе со СМИ.

Таким словам российского актера имеются весомые подтверждения. Так, недавно Netflix приобрел права на прокат отечественного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». По словам режиссера картины Олега Трофима, сделка стала рекордной.