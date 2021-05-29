Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками

Москва, 29 мая. Ударные возможности новейшего российского вертолета Ми-28НМ впечатляют. Его можно сравнить с фронтовыми бомбардировщиками, заявил источник в авиастроительной области.

Ми-28НМ, по словам собеседника РИА Новости, способен нести до четырех дальнобойных крылатых ракет. В мире больше нет вертолетов, способных на подобное.

«В настоящее время продолжаются летные испытаниям вертолетных крылатых ракет «изделие 305» с максимальной дальностью применения 100 километров. Модернизированный Ми-28НМ «Ночной охотник» сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески», — подчеркнул источник.

Новая модификация Ми-28НМ была создана с учетом боевого опыта применения данного вертолета в воздушном пространстве Сирии. Он оснащен новой радиолокационной станцией Н025.

Вторая партия новейших ударных вертолетов, как ранее сообщил источник в авиастроительной отрасли, должна поступить в распоряжение российских военных до конца нынешнего года. Воздушно-космические силы РФ получат шесть Ми-28НМ.