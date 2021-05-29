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04:09
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:59
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
03:15
Наука
Россия побила собственный рекорд по числу безаварийных пусков ракет
03:14
Политика
Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае
03:01
Армия
Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»
02:52
Общество
Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд
02:38
Политика
Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
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Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город

Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
vk.com  /  Группа «Управление ГИБДД МВД по Республике Коми»

Москва, 29 мая. Семь штрафов, которые могут выписать водителю сотрудники ГИБДД при движении за городом, перечислил автомобильный журналист Илья Пименов.

Первый из них положен за несоответствие аптечки требованиями Минздрава. С 2021 года она должна включать в себя не менее двух пачек стерильных салфеток, две медицинские маски, две пары медицинских перчаток и два рулонных лейкопластыря по 500 см.

Также штраф предусмотрен за нахождение возле машины без светоотражающего жилета ночью за городом. Водитель может за такое нарушение получить штраф в размере 500 рублей.

Автомобилист, который высовывает ноги из окна во время поездки, также может быть «наказан рублем». В ПДД за это полагается штраф 1000 рублей.

За отсутствие знака «крупногабаритный груз» можно получить штраф в 500 рублей или предупреждение, транспортирование кошки или собаки на коленях пассажира карается штрафом в 500 рублей. Кроме того, перевозка детей без специального кресла грозит взысканием водителю в размере 3 тысяч рублей.

Последний пункт — мойка машины с шампунем или другой автохимией на дачном участке. Росприроднадзором за такое предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей.

Ранее автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом. Основной проблемой считается невозможность выявить мошенническую махинацию с самого начала.

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ГИБДД россия штрафы
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Все новости / Общество / Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
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