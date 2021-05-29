Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город

Москва, 29 мая. Семь штрафов, которые могут выписать водителю сотрудники ГИБДД при движении за городом, перечислил автомобильный журналист Илья Пименов.

Первый из них положен за несоответствие аптечки требованиями Минздрава. С 2021 года она должна включать в себя не менее двух пачек стерильных салфеток, две медицинские маски, две пары медицинских перчаток и два рулонных лейкопластыря по 500 см.

Также штраф предусмотрен за нахождение возле машины без светоотражающего жилета ночью за городом. Водитель может за такое нарушение получить штраф в размере 500 рублей.

Автомобилист, который высовывает ноги из окна во время поездки, также может быть «наказан рублем». В ПДД за это полагается штраф 1000 рублей.

За отсутствие знака «крупногабаритный груз» можно получить штраф в 500 рублей или предупреждение, транспортирование кошки или собаки на коленях пассажира карается штрафом в 500 рублей. Кроме того, перевозка детей без специального кресла грозит взысканием водителю в размере 3 тысяч рублей.

Последний пункт — мойка машины с шампунем или другой автохимией на дачном участке. Росприроднадзором за такое предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей.

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