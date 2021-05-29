Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин

Москва, 29 мая. Женщинам стоит проходить вакцинацию планово, на этапах подготовки к беременности. Об этом рассказала заведующая лабораторией «Хадасса Москва» Любовь Станкевич.

Специалист в интервью «Известиям» рассказала, что вакцинироваться стоит только после клинических испытаний, доказывающих эффективность и безопасность препарата. По ее словам, прививаться от коронавируса этой категории надлежит лишь в особых случаях.

«Вакцинация беременных должна быть, на мой взгляд, не рутинной, а рассматриваться как мера в особых обстоятельствах», — заявила Станкевич.

Главврач клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, что во врачебной практике встречается немало случаев заболевания COVID-19 у беременных женщин. Он подчеркнул, что их нужно защищать так же, как и другие группы населения, подверженные особой опасности к коронавирусу.

Ранее глава российского минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» полностью безопасна для беременных. Полученные сведения добавлены в инструкцию по использованию препарата для будущих матерей.