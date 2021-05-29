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США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:59
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
03:15
Наука
Россия побила собственный рекорд по числу безаварийных пусков ракет
03:14
Политика
Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае
03:01
Армия
Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»
02:52
Общество
Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд
02:38
Политика
Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
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Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний

Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 29 мая. Сверхурочная работа может значительно увеличить шансы человека на скорую смерть от заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Работа больше 55 часов в неделю стала одной из главных причин летальных исходов 745 тысяч человек. Переработка приводит к смертям из-за ишемической болезни сердца и инсульта.

Всего, по приведенным данным, 398 тысяч человек скончались от инсульта, остальные 347 тысяч — от инфаркта. Наиболее высокая статистика смертности наблюдается у жителей западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Больше 70% умерших — мужчины.

Ранее стало известно, что устройство от российских ученых поможет диагностировать болезни сердца на ранних стадиях. Эта система способна контролировать электрическую активность сердца и состояние его тканей.

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россия работа здоровье
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