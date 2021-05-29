Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний

Москва, 29 мая. Сверхурочная работа может значительно увеличить шансы человека на скорую смерть от заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Работа больше 55 часов в неделю стала одной из главных причин летальных исходов 745 тысяч человек. Переработка приводит к смертям из-за ишемической болезни сердца и инсульта.

Всего, по приведенным данным, 398 тысяч человек скончались от инсульта, остальные 347 тысяч — от инфаркта. Наиболее высокая статистика смертности наблюдается у жителей западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Больше 70% умерших — мужчины.

Ранее стало известно, что устройство от российских ученых поможет диагностировать болезни сердца на ранних стадиях. Эта система способна контролировать электрическую активность сердца и состояние его тканей.