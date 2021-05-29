Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств

Москва, 29 мая. Врачи проводят клинические исследования, чтобы проверить эффективность препарата. Может ли это сделать пациент, рассказал директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али.

Существует несколько способов самостоятельно проверить эффективность лекарства. Самый простой — проконсультироваться со специалистами. Покупатели препаратов могут предварительно изучить клинические исследования, научные работы и протоколы, передает «Прайм».

Если покупатель не обладает знаниями в медицине и фармакологии, он сможет обратиться за помощью в различные официальные организации и движения, например, Всероссийский союз пациентов, предложил эксперт.

Иногда в аптеках фармацевты идут на уловки и предлагают покупателям лекарства, которые не назначил врач. Такие препараты могут оказаться опасными для здоровья, предупредил терапевт Алексей Хухрев.