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29 мая 04:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:09
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:59
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
03:15
Наука
Россия побила собственный рекорд по числу безаварийных пусков ракет
03:14
Политика
Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае
03:01
Армия
Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»
02:52
Общество
Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд
02:38
Политика
Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
Все новости

Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств

Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
pixabay.com

Москва, 29 мая. Врачи проводят клинические исследования, чтобы проверить эффективность препарата. Может ли это сделать пациент, рассказал директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али.

Существует несколько способов самостоятельно проверить эффективность лекарства. Самый простой — проконсультироваться со специалистами. Покупатели препаратов могут предварительно изучить клинические исследования, научные работы и протоколы, передает «Прайм».

Если покупатель не обладает знаниями в медицине и фармакологии, он сможет обратиться за помощью в различные официальные организации и движения, например, Всероссийский союз пациентов, предложил эксперт.

Иногда в аптеках фармацевты идут на уловки и предлагают покупателям лекарства, которые не назначил врач. Такие препараты могут оказаться опасными для здоровья, предупредил терапевт Алексей Хухрев.

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здоровье совет лекарство
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