Россия побила собственный рекорд по числу безаварийных пусков ракет

Москва, 29 мая. Состоявшийся старт ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb с космодрома Восточный прошел успешно, став 59-м подряд безаварийным российским космическим запуском.

Безаварийная серия началась после пилотируемого пуска в октябре 2018 года, когда неполадки при отделении ступеней ракеты «Союз-ФГ» прервали полет к Международной космической станции летательного аппарата «Союз МС-10». За последние 2,5 года Россией было успешно осуществлено 27 запусков с космодрома Байконур, 19 — с Плесецкого, шесть — с Восточного, а также семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Прошлый рекорд был зафиксирован в период с февраля 1992 по февраль 1993 года. Тогда Россия провела 58 успешных запусков аппаратов в космос.

Ранее космические спутники связи британской компании OneWeb были успешно выведены на орбиту. За пределы Земли их доставила российская ракета-носитель «Союз-2.1б».