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29 мая 04:14
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новостей
04:09
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:59
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
03:15
Наука
Россия побила собственный рекорд по числу безаварийных пусков ракет
03:14
Политика
Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае
03:01
Армия
Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»
02:52
Общество
Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд
02:38
Политика
Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
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Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае

Политика
Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 29 мая. Пекин полагает, что может «обладать Вашингтоном до 3035 года». Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время выступления перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния.

Современный мир находится в условиях ожесточенной борьбы демократий и автократий. Она негативно влияет на возможность демократических стран объединиться и двигаться в одном направлении, заявил американский лидер. После этого он перешел на тему Китая и отметил, что больше какого-либо президента в мире часов провел с главой КНР Си Цзиньпином.

«Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, 70 тыс. миль (112,6 тыс. км) проехали в Китае и здесь. Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», — заявил Байден.

Скорее всего, по данным телеканала Fox News, американский лидер назвал «3035» вместо «2035» года. Администрация Белого дома пока не пояснила эту оговорку президента. Байдена нередко уличают в путанице фактов, чисел и даже имен высокопоставленных чиновников.

Студенты Академии береговой охраны в штате Коннектикут ранее не оценили шутку Байдена, за что тот назвал их скучными. Американский лидер все же вынудил публику поаплодировать его «остроумию».

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сша китай цзиньпин байден
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Все новости / Политика / Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае
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