Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае

Вашингтон, 29 мая. Пекин полагает, что может «обладать Вашингтоном до 3035 года». Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время выступления перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния.

Современный мир находится в условиях ожесточенной борьбы демократий и автократий. Она негативно влияет на возможность демократических стран объединиться и двигаться в одном направлении, заявил американский лидер. После этого он перешел на тему Китая и отметил, что больше какого-либо президента в мире часов провел с главой КНР Си Цзиньпином.

«Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, 70 тыс. миль (112,6 тыс. км) проехали в Китае и здесь. Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», — заявил Байден.

Скорее всего, по данным телеканала Fox News, американский лидер назвал «3035» вместо «2035» года. Администрация Белого дома пока не пояснила эту оговорку президента. Байдена нередко уличают в путанице фактов, чисел и даже имен высокопоставленных чиновников.

Студенты Академии береговой охраны в штате Коннектикут ранее не оценили шутку Байдена, за что тот назвал их скучными. Американский лидер все же вынудил публику поаплодировать его «остроумию».