Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 04:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:09
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:59
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
03:15
Наука
Россия побила собственный рекорд по числу безаварийных пусков ракет
03:14
Политика
Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае
03:01
Армия
Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»
02:52
Общество
Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд
02:38
Политика
Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
Все новости
29 мая 04:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:09
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:59
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
03:15
Наука
Россия побила собственный рекорд по числу безаварийных пусков ракет
03:14
Политика
Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае
03:01
Армия
Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»
02:52
Общество
Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд
02:38
Политика
Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
Все новости

Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»

Армия
Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Киев, 29 мая. На Украине сравнили российскую РСЗО «Торнадо-С», оснащенную новой «головкой», с украинской «Ольхой-М» и китайской PHL-16.

Украинское издание Defense Express напомнило, что для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» создается новая высокоточная управляемая ракета (УР) с комбинированной головкой самонаведения (ГСН). Предполагается, что ГСН обеспечит российским войскам возможность уничтожать малоподвижные и малоразмерные цели в любое время суток и в любую погоду. Новые ракеты смогут поражать несколько целей одним залпом.

Автор украинского издания сравнил РСЗО «Торнадо-С» с лучшими зарубежными аналогами калибра триста миллиметров и более. Речь идет о китайских РСЗО PHL-03, PHL-16 и А300, израильской Lynx/EXTRA и украинской «Ольха-М», разработанной на базе советской РСЗО «Смерч».

Согласно выводам, «Торнадо-С» имеет показатели дальности стрельбы, которые сопоставимы с модернизированной РСЗО «Ольха-М» и рядом других образцов, наименьший вес ГЧ (кроме ракеты Lynx/EXTRA), длительное время перезарядки, лучшие показатели кругового вероятного отклонения (КВО) и количества направляющих.

РСЗО «Торнадо» пришла на смену установкам «Град» и «Смерч». Установки оснащены усовершенствованной системой управления огнем. Существует два варианта этих РСЗО: «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и 300-миллиметровая «Торнадо-С».

В марте сообщалось, что в США уже давно наблюдается ощутимое отставание от России в направлении ствольной и реактивной артиллерии. Однако Вашингтон не теряет надежду и недавно представил новую РСЗО. Снаряд ER GMLRS прошел первые испытания. Огонь велся с помощью комплекса HIMARIS, и цель была поражена с расстояния 80 км. Цена обычной версии орудия дальностью 60 км составляет 100 тыс. долларов США, а усовершенствованный вариант будет значительно дороже.

Вернуться назад

рсзо ольха торнадо-с lynx
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 69723 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 56400 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 37646 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34841 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 34662 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Все новости / Армия / Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»
Рейтинг@Mail.ru