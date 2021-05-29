Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»

Киев, 29 мая. На Украине сравнили российскую РСЗО «Торнадо-С», оснащенную новой «головкой», с украинской «Ольхой-М» и китайской PHL-16.

Украинское издание Defense Express напомнило, что для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» создается новая высокоточная управляемая ракета (УР) с комбинированной головкой самонаведения (ГСН). Предполагается, что ГСН обеспечит российским войскам возможность уничтожать малоподвижные и малоразмерные цели в любое время суток и в любую погоду. Новые ракеты смогут поражать несколько целей одним залпом.

Автор украинского издания сравнил РСЗО «Торнадо-С» с лучшими зарубежными аналогами калибра триста миллиметров и более. Речь идет о китайских РСЗО PHL-03, PHL-16 и А300, израильской Lynx/EXTRA и украинской «Ольха-М», разработанной на базе советской РСЗО «Смерч».

Согласно выводам, «Торнадо-С» имеет показатели дальности стрельбы, которые сопоставимы с модернизированной РСЗО «Ольха-М» и рядом других образцов, наименьший вес ГЧ (кроме ракеты Lynx/EXTRA), длительное время перезарядки, лучшие показатели кругового вероятного отклонения (КВО) и количества направляющих.

РСЗО «Торнадо» пришла на смену установкам «Град» и «Смерч». Установки оснащены усовершенствованной системой управления огнем. Существует два варианта этих РСЗО: «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и 300-миллиметровая «Торнадо-С».

В марте сообщалось, что в США уже давно наблюдается ощутимое отставание от России в направлении ствольной и реактивной артиллерии. Однако Вашингтон не теряет надежду и недавно представил новую РСЗО. Снаряд ER GMLRS прошел первые испытания. Огонь велся с помощью комплекса HIMARIS, и цель была поражена с расстояния 80 км. Цена обычной версии орудия дальностью 60 км составляет 100 тыс. долларов США, а усовершенствованный вариант будет значительно дороже.