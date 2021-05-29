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29 мая 04:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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04:09
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:59
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
03:15
Наука
Россия побила собственный рекорд по числу безаварийных пусков ракет
03:14
Политика
Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае
03:01
Армия
Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»
02:52
Общество
Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд
02:38
Политика
Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
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Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд

Общество
Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд
pixabay.com

Москва, 29 мая. Мучные блюда не всегда способны навредить организму. Нужно знать особенности их приготовления, заявила диетолог Наталья Круглова.

Важно, по словам врача, правильно выбирать муку. Лучше всего, если она будет цельнозерновой без предварительной очистки семян от пищевых волокон. Тогда мучное изделие сможет давать более длительное чувство сытости.

«Часто в мучные изделия добавляется сахар. Если возможно, мы его не добавляем совсем. Если это не предусмотрено, и какой-то сладкий вкус должен быть у данных продуктов — тогда это могут быть, например, сахарозаменители натуральные», — подчеркнула Круглова в беседе с телеканалом «Звезда».

Турецкие диетологи ранее назвали продукты, препятствующие похудению. В этот список помимо соли, сахара и газированных напитков вошла белая мука.

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мука диетолог мучные изделия
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Все новости / Общество / Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд
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