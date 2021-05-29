Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд

Москва, 29 мая. Мучные блюда не всегда способны навредить организму. Нужно знать особенности их приготовления, заявила диетолог Наталья Круглова.

Важно, по словам врача, правильно выбирать муку. Лучше всего, если она будет цельнозерновой без предварительной очистки семян от пищевых волокон. Тогда мучное изделие сможет давать более длительное чувство сытости.

«Часто в мучные изделия добавляется сахар. Если возможно, мы его не добавляем совсем. Если это не предусмотрено, и какой-то сладкий вкус должен быть у данных продуктов — тогда это могут быть, например, сахарозаменители натуральные», — подчеркнула Круглова в беседе с телеканалом «Звезда».

Турецкие диетологи ранее назвали продукты, препятствующие похудению. В этот список помимо соли, сахара и газированных напитков вошла белая мука.