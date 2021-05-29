Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира

Киев, 29 мая. На Украине в любой момент может произойти катастрофа, которая повергнет страну в тотальную нищету, беззаконие и анархию, считает киевский политолог Андрей Золотарев.

В эфире YouTube-канала UkrLife эксперт раскритиковал выбранный президентом Владимиром Зеленским курс, который в итоге приведет к демонтажу социального государства, деиндустриализации и переписыванию исторической памяти, разделяющей общество на «правильных» и неправильных». По словам Золотарева, неизбежно Украина все ближе подходит к странам «третьего мира», где царят нищета, беззаконие и анархия.

«Если у нас экономика будет катиться в третий мир, то в третьем мире будет и политика со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти», — резюмировал эксперт.

Неделей ранее похожее мнение высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, сегодня Украина находится на грани экономической катастрофы. Политик подчеркнул, что не преувеличивает, говоря, что до критической точки осталось год-два. Бывший глава украинского правительства также рассказал, что если сегодня у людей есть выбор только между мэром Киева Виталием Кличко и Зеленским, то можно считать, что страна пропала.