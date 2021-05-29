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Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
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«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
02:02
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах Сочи
02:00
Общество
Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма
01:55
Общество
Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала
01:36
Экономика
Автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом
01:30
Технологии
Спутники связи OneWeb успешно выведены на орбиту Земли
01:28
Общество
Disney+ снимет многосерийный спин-офф «Черной пантеры»
01:24
Происшествия
Огнеборцы смогли локализовать пожар в Центральном районе Сочи
01:22
Общество
Стреляющая боль может указывать на нехватку витамина В12 в организме
01:14
Общество
Пользователь Sohu рассказал о лечебных свойствах чеснока
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
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Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность

Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 29 мая. Установить подлинность денег в домашних условиях непросто, так как не все элементы защиты видно невооруженным взглядом. Однако низкокачественную подделку обнаружить возможно.

Первым делом нужно сравнить подозрительные деньги с настоящими. Иногда на подделке нет основных, наиболее заметных элементов денежных знаков или же они сильно отличаются от подлинной купюры. Об этом изданию «Прайм» заявил вице-президент QBF Максим Федоров.

Кроме того надежным, но не стопроцентным способом, эксперт считает проверку купюры по специальному мобильному приложению. Сервис, разработанный Центробанком, «Банкноты Банка России», поможет распознать подделку без использования специального оборудования.

Ранее Центробанку РФ предложили разместить изображения советского государственного деятеля Феликса Дзержинского и генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Инициатива поступила от партии «Коммунисты России».

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купюры банкноты подделка
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