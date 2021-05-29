Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность

Москва, 29 мая. Установить подлинность денег в домашних условиях непросто, так как не все элементы защиты видно невооруженным взглядом. Однако низкокачественную подделку обнаружить возможно.

Первым делом нужно сравнить подозрительные деньги с настоящими. Иногда на подделке нет основных, наиболее заметных элементов денежных знаков или же они сильно отличаются от подлинной купюры. Об этом изданию «Прайм» заявил вице-президент QBF Максим Федоров.

Кроме того надежным, но не стопроцентным способом, эксперт считает проверку купюры по специальному мобильному приложению. Сервис, разработанный Центробанком, «Банкноты Банка России», поможет распознать подделку без использования специального оборудования.

Ранее Центробанку РФ предложили разместить изображения советского государственного деятеля Феликса Дзержинского и генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Инициатива поступила от партии «Коммунисты России».