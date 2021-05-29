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Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
02:02
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах Сочи
02:00
Общество
Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма
01:55
Общество
Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала
01:36
Экономика
Автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом
01:30
Технологии
Спутники связи OneWeb успешно выведены на орбиту Земли
01:28
Общество
Disney+ снимет многосерийный спин-офф «Черной пантеры»
01:24
Происшествия
Огнеборцы смогли локализовать пожар в Центральном районе Сочи
01:22
Общество
Стреляющая боль может указывать на нехватку витамина В12 в организме
01:14
Общество
Пользователь Sohu рассказал о лечебных свойствах чеснока
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
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«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом

Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
wikipedia.org  /  Okras/CC BY-SA 4.0

Москва, 29 мая. Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей, спустя несколько дней после задержания за пьяную езду выпустил трек «Первая полоса».

Новую песню музыкант анонсировал как «правду о задержании». По словам рэпера, это событие — всего лишь пиар его композиции.

«Первая полоса, так легко на тебя попасть. Пали, как ловко прыгаю в заголовки, а всего лишь стоило не сделать остановку. Они не знали, что я просто угораю», — говорится в песне.

В композиции утверждается, что после того, как он «подул в трубочку», «там были нули». Однако на самом деле во время инцидента рэпер пытался отказаться от процедуры.

По данным СМИ, в ночь на 26 мая Узенюка остановили на проспекте Маршала Жукова за вождение в нетрезвом виде. Рядом с ним в этот момент находилась его супруга Настя Ивлеева. От освидетельствования рэпер отказался. В результате сотрудники ДПС оформили административный протокол. В прессе появились также предположения, что дорожным полицейским предлагали взятку, однако эта информация не нашла своего подтверждения.

Элджей инцидент официально не комментировал, но на своей странице в Instagram оставил несколько издевательских постов о произошедшем.

Последние дни ходят слухи, что брак Элджея с телеведущей Настей Ивлеевой распался. На этой неделе СМИ сообщили, что пара решила разъехаться и жить отдельно друг от друга. Рэпер остался в их загородном доме, а Ивлеева сняла квартиру на Патриарших Прудах, за которую платит 210 тысяч рублей ежемесячно.

В Сети активно обсуждают, что Ивлеева больше не носит обручальное кольцо. Некоторые фанаты, конечно, полагают, что блогер просто устала носить аксессуар, другие же, напротив, видят в этом знак предстоящего развода.

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рэп дпс элджей
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