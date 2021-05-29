«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом

Москва, 29 мая. Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей, спустя несколько дней после задержания за пьяную езду выпустил трек «Первая полоса».

Новую песню музыкант анонсировал как «правду о задержании». По словам рэпера, это событие — всего лишь пиар его композиции.

«Первая полоса, так легко на тебя попасть. Пали, как ловко прыгаю в заголовки, а всего лишь стоило не сделать остановку. Они не знали, что я просто угораю», — говорится в песне.

В композиции утверждается, что после того, как он «подул в трубочку», «там были нули». Однако на самом деле во время инцидента рэпер пытался отказаться от процедуры.

По данным СМИ, в ночь на 26 мая Узенюка остановили на проспекте Маршала Жукова за вождение в нетрезвом виде. Рядом с ним в этот момент находилась его супруга Настя Ивлеева. От освидетельствования рэпер отказался. В результате сотрудники ДПС оформили административный протокол. В прессе появились также предположения, что дорожным полицейским предлагали взятку, однако эта информация не нашла своего подтверждения.

Элджей инцидент официально не комментировал, но на своей странице в Instagram оставил несколько издевательских постов о произошедшем.

Последние дни ходят слухи, что брак Элджея с телеведущей Настей Ивлеевой распался. На этой неделе СМИ сообщили, что пара решила разъехаться и жить отдельно друг от друга. Рэпер остался в их загородном доме, а Ивлеева сняла квартиру на Патриарших Прудах, за которую платит 210 тысяч рублей ежемесячно.

В Сети активно обсуждают, что Ивлеева больше не носит обручальное кольцо. Некоторые фанаты, конечно, полагают, что блогер просто устала носить аксессуар, другие же, напротив, видят в этом знак предстоящего развода.