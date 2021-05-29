Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом

Саратов, 29 мая. Прокуратура начала проверку по факту гибели 11-летнего школьника в результате обрушения стены. Несчастный случай произошел в поселке Татищево Саратовской области.

Предварительно установлено, что вечером 28 мая подросток решил забраться в гараж на улице Аткарской. Он воспользовался отверстием в стене гаража, где на него рухнула стена из кирпича. От полученных травм школьник скончался до приезда врачей.

Погибший мальчик воспитывался в благополучной семье, которая не состояла на учете. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и детали трагедии.

В Нижегородской области стена аварийного дома едва не обрушилась на инвалида. Сейчас в здании продолжают жить десятки человек, несмотря на непригодное для этого состояние дома.