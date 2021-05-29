Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала

Москва, 29 мая. Стриминговый сервис Netflix сократит библиотеку и уберет с показа два сезона сериала «Твин Пикс» и пять сезонов «Сумеречной зоны». Об этом сообщили в Entertainment Weekly.

Такие нововведения придут на площадку в июне этого года. Кроме того, будут удалены несколько фильмов. В их числе триллер «Ганнибал», культовая картина «Лицо со шрамом» (1983), трилогия «Назад в будущее» (1985, 1989, 1990) и ряд других кинолент.

Сообщалось, что подобное решение Netflix может быть связно с нынешней ситуаций сервиса: он «штампует» много оригинального контента, который пользуется у фанатов большим спросом. По причине этого каталог старых картин сокращается.

Также недавно стало известно, что Netflix получил права на прокат российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Как заявил режиссер Олег Трофим, такая сделка стала рекордной.