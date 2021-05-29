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29 мая 02:44
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новостей
02:38
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Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
02:02
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах Сочи
02:00
Общество
Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма
01:55
Общество
Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала
01:36
Экономика
Автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом
01:30
Технологии
Спутники связи OneWeb успешно выведены на орбиту Земли
01:28
Общество
Disney+ снимет многосерийный спин-офф «Черной пантеры»
01:24
Происшествия
Огнеборцы смогли локализовать пожар в Центральном районе Сочи
01:22
Общество
Стреляющая боль может указывать на нехватку витамина В12 в организме
01:14
Общество
Пользователь Sohu рассказал о лечебных свойствах чеснока
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
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Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала

Общество
Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала
wikipedia.org  /  Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine / CC0

Рим, 29 мая. Виртуальная сумка Gucci для мира Roblox оказалась значительно дороже своего реального прототипа. Данные были приведены изданием Hypebeast.

Продажа «ненастоящей» сумки продлилась всего час. Стартовая цена аксессуара Gucci составила 475 «робуксов», виртуальной валюты. Ставки стремительно росли во время аукциона. Самое большое предложение по покупке сумки составило 4115 долларов. Именно за эту цену победитель забрал виртуальную Gucci себе.

Недавно был пойман бизнесмен из Ленинградской области, который продавал контрафактные сумки от Gucci и Chanel. Правонарушение было выявлено в ходе проверки, организованной Волховстроевской транспортной прокуратурой совместно с Санкт-Петербургской таможней.

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мода афера gucci
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