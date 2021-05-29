Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала

Рим, 29 мая. Виртуальная сумка Gucci для мира Roblox оказалась значительно дороже своего реального прототипа. Данные были приведены изданием Hypebeast.

Продажа «ненастоящей» сумки продлилась всего час. Стартовая цена аксессуара Gucci составила 475 «робуксов», виртуальной валюты. Ставки стремительно росли во время аукциона. Самое большое предложение по покупке сумки составило 4115 долларов. Именно за эту цену победитель забрал виртуальную Gucci себе.

Недавно был пойман бизнесмен из Ленинградской области, который продавал контрафактные сумки от Gucci и Chanel. Правонарушение было выявлено в ходе проверки, организованной Волховстроевской транспортной прокуратурой совместно с Санкт-Петербургской таможней.