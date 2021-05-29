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Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
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Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
02:02
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах Сочи
02:00
Общество
Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма
01:55
Общество
Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала
01:36
Экономика
Автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом
01:30
Технологии
Спутники связи OneWeb успешно выведены на орбиту Земли
01:28
Общество
Disney+ снимет многосерийный спин-офф «Черной пантеры»
01:24
Происшествия
Огнеборцы смогли локализовать пожар в Центральном районе Сочи
01:22
Общество
Стреляющая боль может указывать на нехватку витамина В12 в организме
01:14
Общество
Пользователь Sohu рассказал о лечебных свойствах чеснока
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
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Автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом

Экономика
Автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 мая. Продавцы, пытаясь перепродать подержанный автомобиль, могут прибегнуть как к маленьким хитростям, так и серьезному обману.

Одним из самых слабых мест рынка автомобилей б/у является то, что покупатели не могут быстро выявить распространенные мошеннические схемы. Скрытые дефекты можно выявить только при детальной проверке авто.

Пробег меньше сотни

Продавцы знают о психологическом моменте при покупке подержанного авто: покупатель ищет машину с пробегом меньше сотни километров. Поэтому у многих авто пробег подгоняется до «красивого» числа.

Автоэксперты же подчеркивают, что важен не пробег, а состояние автомобиля. Далеко не всегда большой пробег — это плохо: если машина эксплуатировалась в основном по трассе, то пробег может быть за 200 тысяч, а состоянии лучше, чем у той которая пробежала всего сотню, но по пробкам и городу, сообщает «Свободная пресса».

«Как новая»

Для любого покупателя приобретение нового стального друга станет событием. Каждый хочет, чтобы ничего не напоминало о прошлом хозяине. Люди склонны отдавать предпочтение окрашенным и отполированным автомобилям. Однако эксперты наоборот советуют покупать неотремонтированные машины и попросить скидку на ремонт. Речь, правда, идет о несерьезных потертостях, сколах и царапинах.

Когда машину красят перед продажей, чаще всего это делается максимально дешево и быстро. Поэтому не нужно бояться поцарапанных машин, ведь для подержанных авто это совершенно нормально.

Оригинал ПТС

Эксперты советуют покупать авто с оригиналом ПТС, чтобы не остаться не только без денег, но и без новой машины. Однако стоит признать, что дубликат ПТС не так уж и страшен, потому что важен не сам оригинал или дубликат, а факт, на основании чего выдан дубликат ПТС. Если взамен утилизированного, то это нормально. А вот если взамен утраченного, то автомобиль вполне может оказаться кредитным, в залоге или с криминальным прошлым.

Только у частника

Широко распространено мнение, что подержанный автомобиль нужно покупать только у частника, а не у перекупщика или автосалона. Однако сегодня большинство машин б/у продают автосалоны, так как услуга trade-in очень популярна.

Такси и юрлица

Ситуация с машинами, отработавшими в такси, является понятной: покупатели не зря бояться их покупать. Однако нелюбовь к машинам из солидных фирм автоэксперты объяснить не могут. Скорее всего, такой автомобиль будет в хорошем состоянии, поскольку на его обслуживании обычно не экономят. Часто за машинами из корпоративных парков охотятся сами сотрудники. К тому же возраст таких машин обычно не больше пяти лет.

Ранее эксперты сообщили, что временное повышение стоимости транспортных средств на вторичном автомобильном рынке скоро прекратится и подержанные машины снова подешевеют. Подорожание новых автомобилей продолжится на 2–5% за квартал. Российским водителям советуют не откладывать приобретение машины, поскольку через несколько месяцев модель не подешевеет. Присутствует один вариант: дождаться декабря, когда официальные дилеры объявляют скидки.

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