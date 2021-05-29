Disney+ снимет многосерийный спин-офф «Черной пантеры»

Лос-Анджелес, 29 мая. Стриминговый сервис Disney Plus разрабатывает сериал по фильму «Черная пантера», который расскажет историю другого персонажа кинокомикса, пишет портал The Wrap.

Главным действующим лицом в сериале станет Окойе — защитница Ваканды, роль которой в оригинале сыграла актриса Данай Гурира. Спин-офф расскажет о пути ее становления воительницей.

Данай Гурира сыграла персонажа не только в «Черной пантере», но в двух фильмах кинофраншизы «Мстители». Актриса также воплотила образ Мишон — одной из выживших в проекте «Ходячие мертвецы».

Снимать сериал будет продюсерская компания Райана Куглера. Несколько месяцев назад Disney+ заключила с ней контракт сроком на пять лет.

Недавно в Сети появился трейлер криминального боевика «Пороховой коктейль». Главные роли в фильме исполнят звезды «Игры престолов» и «Стражей Галактики».