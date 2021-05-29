Спутники связи OneWeb успешно выведены на орбиту Земли

Москва, 29 мая. Космические спутники связи британской компании OneWeb выведены на орбиту. За пределы Земли их доставила российская ракета-носитель «Союз-2.1б».

Ракета со спутниками взлетела с космодрома Восточный в пятницу, 28 мая. Все 36 аппаратов сейчас находятся на орбите Земли.

Примерно через девять минут после пуска «Союза» разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов на орбиту заняло 3 часа 51 минуту.

Пуск ракеты-носителя ранее прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Процесс, по его словам, прошел штатно.