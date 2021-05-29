Стреляющая боль может указывать на нехватку витамина В12 в организме

Москва, 29 мая. Дефицит витамина В12 может стать причиной резких приступов сильной боли в теле. Многие пациенты сравнивают эти ощущения с ударами электрического тока.

Витамин В12 помогает организму бороться с усталостью, способствует работе нервной системы и поддерживает состояние клеток крови. Одним из ранних симптомов его дефицита является сильная боль, которая возникает в разных частях тела.

При боковом нервном шоке неприятные ощущения возникают в бедре и на участках вдоль ребер. Это связано с дефицитом миелина, выработке которого способствует витамин В12. При его недостатке начинают повреждаться нервы. Иногда боль появляется в руках и ногах, сопровождаясь онемением и жжением. Восполнить дефицит витамина B12 в организме можно с помощью употребления говядины, курицы, рыбы, нежирного молока, яиц и обогащенных злаковых.

Еще одним важным веществом для организма является витамин A. Он играет важную роль в поддержании и укреплении иммунной системы, рассказал фитнес-инструктор, нутрициолог Станислав Тимонов.