Огнеборцы смогли локализовать пожар в Центральном районе Сочи

Сочи, 29 мая. Возгорание на площади 870 квадратных метров, которое произошло в Центральном районе Сочи, удалось локализовать. Известно, что огнем были объяты торговые павильоны.

По видеороликам в соцсетях можно заключить, что пожар произошел на строительном рынке по улице Пластунской. Сотрудники МЧС смогли локализовать возгорание в 00:42 по московскому времени.

Изначально было известно, что пожар в Сочи произошел на площади 800 квадратных метров. О пострадавших или разрушениях в результате происшествия не говорилось.