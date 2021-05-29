Пользователь Sohu рассказал о лечебных свойствах чеснока

Пекин, 29 мая. Чеснок можно использовать не только как приправу, но и как лекарство. В нем содержится аллицин, который добавляет дополнительные полезные свойства.

Для получения аллицина следует есть чеснок в нарезанном, измельченном, раздавленном или тушеном виде. Лечебные свойства проявляются благодаря этому веществу, пишет пользователь Sohu.

Чеснок богат белком, олигосахаридами, полисахаридами, минералами и сульфидами. Если замочить его в уксусе, то пользы от растения будет больше. Он способен понижать сахар в крови, оказывает противовоспалительное действие, улучшает работу мозга.

Существуют и минусы поедания чеснока. Из-за острого вкуса есть риск раздражения желудочно-кишечного тракта или слизистой оболочки. У пациентов с проблемами печени может увеличиться нагрузка на орган, а течение болезни усугубится. Пользователь Sohu советует не есть это растение во время лечения глаз, чтобы состояние не ухудшилось.

В чесноке содержатся соединения, которые защищают организм от рака кожи, легких и толстой кишки. Поэтому этот продукт следует добавлять в рацион питания при отсутствии противопоказаний, отметил онколог Иван Карасев.