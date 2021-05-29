Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 02:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:38
Политика
Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
02:02
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах Сочи
02:00
Общество
Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма
01:55
Общество
Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала
01:36
Экономика
Автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом
01:30
Технологии
Спутники связи OneWeb успешно выведены на орбиту Земли
01:28
Общество
Disney+ снимет многосерийный спин-офф «Черной пантеры»
01:24
Происшествия
Огнеборцы смогли локализовать пожар в Центральном районе Сочи
01:22
Общество
Стреляющая боль может указывать на нехватку витамина В12 в организме
01:14
Общество
Пользователь Sohu рассказал о лечебных свойствах чеснока
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
01:00
Шоу-бизнес
Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу
Все новости
29 мая 02:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:38
Политика
Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
02:02
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах Сочи
02:00
Общество
Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма
01:55
Общество
Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала
01:36
Экономика
Автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом
01:30
Технологии
Спутники связи OneWeb успешно выведены на орбиту Земли
01:28
Общество
Disney+ снимет многосерийный спин-офф «Черной пантеры»
01:24
Происшествия
Огнеборцы смогли локализовать пожар в Центральном районе Сочи
01:22
Общество
Стреляющая боль может указывать на нехватку витамина В12 в организме
01:14
Общество
Пользователь Sohu рассказал о лечебных свойствах чеснока
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
01:00
Шоу-бизнес
Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу
Все новости

Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора

Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
pxhere.com

Оттава, 29 мая. Летающий в космосе мусор проделал дыру в канадском дистанционном манипуляторе Canadarm2 на МКС. Об этом сообщило Канадское космическое агентство (ККА).

Инцидент не нарушил работу приспособления, которое используют для обслуживания внешней поверхности станции, ремонта, транспортировки грузов и захвата кораблей, стыкующихся с МКС. Пробоину обнаружили специалисты из ККА и NASA во время планового осмотра, передает РИА Новости.

«Несмотря на удар, результаты продолжающегося анализа показывают, что на работе манипулятора это не сказалось. Повреждение ограничилось маленькой секцией на балке манипулятора и теплозащитном покрытии», — сообщили в ККА.

Организация опубликовала фотографии дыры, которая образовалась на белом теплозащитном покрытии манипулятора. Повреждение представляет собой небольшое круглое отверстие.

Российский космонавт Петр Дубров, находящийся на МКС, ранее самостоятельно починил скафандр. Он устранил утечку воды резиновой накладкой, после чего вышел в открытый космос.

Вернуться назад

космос мусор повреждение манипулятор
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 69723 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 56400 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 37646 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34841 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 34662 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Все новости / Происшествия / Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
Рейтинг@Mail.ru