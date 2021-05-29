Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора

Оттава, 29 мая. Летающий в космосе мусор проделал дыру в канадском дистанционном манипуляторе Canadarm2 на МКС. Об этом сообщило Канадское космическое агентство (ККА).

Инцидент не нарушил работу приспособления, которое используют для обслуживания внешней поверхности станции, ремонта, транспортировки грузов и захвата кораблей, стыкующихся с МКС. Пробоину обнаружили специалисты из ККА и NASA во время планового осмотра, передает РИА Новости.

«Несмотря на удар, результаты продолжающегося анализа показывают, что на работе манипулятора это не сказалось. Повреждение ограничилось маленькой секцией на балке манипулятора и теплозащитном покрытии», — сообщили в ККА.

Организация опубликовала фотографии дыры, которая образовалась на белом теплозащитном покрытии манипулятора. Повреждение представляет собой небольшое круглое отверстие.

Российский космонавт Петр Дубров, находящийся на МКС, ранее самостоятельно починил скафандр. Он устранил утечку воды резиновой накладкой, после чего вышел в открытый космос.