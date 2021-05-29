Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети

Лос-Анджелес, 29 мая. Актер Марк Уолберг получил главную роль в фантастическом боевике «Бесконечность». Трейлер фильма уже опубликован на платформе YouTube.

В центре сюжета оказывается герой Уолберга, которому диагностируют шизофрению. В его памяти всплывают события, но он не участвовал в них. Так происходит до тех пор, пока не появляется некая организация «Когномины».

Режиссером боевика «Бесконечность» выступил Антуан Фукуа. Кроме Марка Уолберга в картине примут участие Софи Куксон, Дилан О'Брайен, Джейсон Манцукас, Руперт Френд. Премьера запланирована на сервисе Paramount+ 10 июня.

На просторах YouTube появился трейлер экшена «Пороховой коктейль». Главные роли в фильме сыграли звезда «Игры престолов» Лина Хиди и Карен Гиллан. Премьера ленты назначена на 15 июля текущего года.