Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу

Москва, 29 мая. Певица Наташа Королева показала поклонникам новый эффектный образ, вызвав неоднозначную реакцию.

На своей странице в Instagram звезда поделилась снимками с прогулки на яхте. Артистка позирует на фоне палубы белоснежной яхты, облаченной в легкое длинное платье красного цвета и соломенную шляпку. Подол платья Королева игриво прибрала, открыв зрителям стройные ноги.

«По курсу выходные!» — подписала она фото.

Преданные фанаты оставили десятки комментариев с комплиментами в адрес певицы.

«Такая хорошая, вдохновенная. Чудо как хороша», — отметила одна из подписчиц.

Однако многие обратили внимание, что на свежем фото артистка явно переборщила с редактированием снимка.

«Чудеса фотошопа», — иронизирует фолловер. «Она здесь на себя не похожа, зачем так фотошопить?» — вопрошает поклонница.

В середине апреля сообщалось, что наследник Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко (Тарзан) Архип победил на соревнованиях по танцам на пилоне. Он исполнил номер со своей девушкой Мелиссой Фокс (Валынкиной). На соревнованиях их пара была единственной, остальные участники выступали по одиночке.

Мелиссу и Архипа объединяет страсть к pole dance — молодые люди ходят на тренировки в одну и ту же студию. Наташа Королева не против такого увлечения сына, учитывая, что его отец — профессиональный стриптизер.