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29 мая 01:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
01:00
Шоу-бизнес
Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу
01:00
Общество
Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»
00:49
Общество
Предназначавшуюся для Наполеона бутылку вина продали на аукционе
00:27
Общество
Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»
00:03
Политика
Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО
00:02
Общество
Эксперт по этикету назвала правила онлайн-общения
23:57
Политика
Байден представил проект госбюджета США на 2022 год
23:50
Общество
Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом
23:47
Наука
Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
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Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу

Шоу-бизнес
Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 29 мая. Певица Наташа Королева показала поклонникам новый эффектный образ, вызвав неоднозначную реакцию.

На своей странице в Instagram звезда поделилась снимками с прогулки на яхте. Артистка позирует на фоне палубы белоснежной яхты, облаченной в легкое длинное платье красного цвета и соломенную шляпку. Подол платья Королева игриво прибрала, открыв зрителям стройные ноги.

«По курсу выходные!» — подписала она фото.

Преданные фанаты оставили десятки комментариев с комплиментами в адрес певицы.

«Такая хорошая, вдохновенная. Чудо как хороша», — отметила одна из подписчиц.

Однако многие обратили внимание, что на свежем фото артистка явно переборщила с редактированием снимка.

«Чудеса фотошопа», — иронизирует фолловер.

«Она здесь на себя не похожа, зачем так фотошопить?» — вопрошает поклонница.

В середине апреля сообщалось, что наследник Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко (Тарзан) Архип победил на соревнованиях по танцам на пилоне. Он исполнил номер со своей девушкой Мелиссой Фокс (Валынкиной). На соревнованиях их пара была единственной, остальные участники выступали по одиночке.

Мелиссу и Архипа объединяет страсть к pole dance — молодые люди ходят на тренировки в одну и ту же студию. Наташа Королева не против такого увлечения сына, учитывая, что его отец — профессиональный стриптизер.

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наташа королева соцсети фотошоп
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