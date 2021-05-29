Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи

Сочи, 29 мая. Торговые павильоны загорелись в Центральном районе Сочи. Огонь охватил территорию площадью 800 квадратных метров.

Соответствующее заявление сделали в краевом управлении МЧС России. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших или разрушениях в результате происшествия не сообщается.

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против местного жителя, который поджег дом, чтобы избежать ответственности за убийство. Мужчина расправился с собственной матерью, после чего решил избавиться от улик.