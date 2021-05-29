Предназначавшуюся для Наполеона бутылку вина продали на аукционе

Претория, 29 мая. Бутылка вина урожая 1821 года из партии, предназначавшейся Наполеону Бонапарту, была продана на аукционе Cape Fine & Rare Wine.

Участник торгов приобрел раритет за 420 тысяч рэндов (2,2 миллиона рублей). Лот достался клиенту аукционного дома Christie’s из Великобритании.

Проданное вино было изготовлено из винограда, выращенного на территории, которая сейчас принадлежит ЮАР. В начале XIX века оно пользовалось большой популярностью во Франции. Наполеон в 1821 году заказал большое количество бутылок, но умер еще до доставки заказа. В настоящее время сохранилось всего 12 бутылок из той партии.

Работу художника Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» недавно выставили на аукцион в Нью-Йорке. Картина ушла с молотка за 103 млн долларов.