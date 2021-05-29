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29 мая 01:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
01:00
Шоу-бизнес
Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу
01:00
Общество
Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»
00:49
Общество
Предназначавшуюся для Наполеона бутылку вина продали на аукционе
00:27
Общество
Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»
00:03
Политика
Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО
00:02
Общество
Эксперт по этикету назвала правила онлайн-общения
23:57
Политика
Байден представил проект госбюджета США на 2022 год
23:50
Общество
Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом
23:47
Наука
Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
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Предназначавшуюся для Наполеона бутылку вина продали на аукционе

Общество
Предназначавшуюся для Наполеона бутылку вина продали на аукционе
wikipedia.org  /  Поль Деларош / Общественное достояние

Претория, 29 мая. Бутылка вина урожая 1821 года из партии, предназначавшейся Наполеону Бонапарту, была продана на аукционе Cape Fine & Rare Wine.

Участник торгов приобрел раритет за 420 тысяч рэндов (2,2 миллиона рублей). Лот достался клиенту аукционного дома Christie’s из Великобритании.

Проданное вино было изготовлено из винограда, выращенного на территории, которая сейчас принадлежит ЮАР. В начале XIX века оно пользовалось большой популярностью во Франции. Наполеон в 1821 году заказал большое количество бутылок, но умер еще до доставки заказа. В настоящее время сохранилось всего 12 бутылок из той партии.

Работу художника Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» недавно выставили на аукцион в Нью-Йорке. Картина ушла с молотка за 103 млн долларов.

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наполеон вино юар аукцион
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