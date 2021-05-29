Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 01:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
01:00
Шоу-бизнес
Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу
01:00
Общество
Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»
00:49
Общество
Предназначавшуюся для Наполеона бутылку вина продали на аукционе
00:27
Общество
Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»
00:03
Политика
Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО
00:02
Общество
Эксперт по этикету назвала правила онлайн-общения
23:57
Политика
Байден представил проект госбюджета США на 2022 год
23:50
Общество
Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом
23:47
Наука
Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
Все новости
29 мая 01:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
01:00
Шоу-бизнес
Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу
01:00
Общество
Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»
00:49
Общество
Предназначавшуюся для Наполеона бутылку вина продали на аукционе
00:27
Общество
Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»
00:03
Политика
Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО
00:02
Общество
Эксперт по этикету назвала правила онлайн-общения
23:57
Политика
Байден представил проект госбюджета США на 2022 год
23:50
Общество
Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом
23:47
Наука
Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
Все новости

Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»

Общество
Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»
pixabay.com

Москва, 29 мая. «Вечерняя Москва» получила награду на церемонии вручения премии «Пресс-служба года». Издание стало лауреатом в номинации «Лучший аккаунт» в ТikTok.

Первый пост в социальной сети был опубликован авторами СМИ осенью 2020 года. Главная идея создания аккаунта заключалась в том, чтобы рассказать жителям российской столицы информацию о культурных, исторических, событийных мероприятиях, передает «Вечерняя Москва».

«Новые медиа приобретают всю большую значимость, появляются новые форматы и новые способы взаимодействия с аудиторией. Нам важно оставаться в тренде и быть с читателем там, где ему удобно. ТикТок — наиболее активно развивающаяся социальная сеть», — заявила заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Екатерина Бурмистрова.

Ранее стало известно, что Медиагруппа «Патриот» запустила новый проект — пресс-клуб «Петербургский уикенд». Ведущие эксперты Северной столицы собрались, чтобы обменяться мнениями о важнейших событиях в стране и мире.

Вернуться назад

премия вечерняя москва пресс-служба
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 69723 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 56400 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 37646 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34841 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 34662 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Все новости / Общество / Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»
Рейтинг@Mail.ru