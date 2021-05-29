Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»

Москва, 29 мая. «Вечерняя Москва» получила награду на церемонии вручения премии «Пресс-служба года». Издание стало лауреатом в номинации «Лучший аккаунт» в ТikTok.

Первый пост в социальной сети был опубликован авторами СМИ осенью 2020 года. Главная идея создания аккаунта заключалась в том, чтобы рассказать жителям российской столицы информацию о культурных, исторических, событийных мероприятиях, передает «Вечерняя Москва».

«Новые медиа приобретают всю большую значимость, появляются новые форматы и новые способы взаимодействия с аудиторией. Нам важно оставаться в тренде и быть с читателем там, где ему удобно. ТикТок — наиболее активно развивающаяся социальная сеть», — заявила заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Екатерина Бурмистрова.

Ранее стало известно, что Медиагруппа «Патриот» запустила новый проект — пресс-клуб «Петербургский уикенд». Ведущие эксперты Северной столицы собрались, чтобы обменяться мнениями о важнейших событиях в стране и мире.