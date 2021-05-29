Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО

Париж, 29 мая. Вступление Украины в НАТО — это безумие, которое может привести к открытому конфликту с Россией, считают французские читатели газеты Le Figaro.

Киев ранее выступил с критикой в адрес НАТО, подчеркнув свое недовольство тем фактом, что Альянс ничего не сделал для ускорения вступления Украины, несмотря на острую напряженность с Россией, сообщает французская газета Le Figaro. Новость о «недовольной» Украине вызвала бурную реакцию пользователей, поделившимися своим мнением в комментариях. Так, читатель под ником Yves94 подчеркнул, что было бы плохой идеей «выводить из себя Россию у ее границ».

«Кроме того, Украина, мягко говоря, не славится эффективным руководством. Наверное, у сына Байдена большие должности в украинских компаниях?» — пишет он.

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«Устав НАТО не допускает вступление страны, которая находится в состоянии конфликта. Ни Грузия, ни Украина никогда не вступят туда, если предварительно не договорятся с Россией о решении проблемы. Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане еще долго ничего не изменится», — добавил araucaria luxurians.

Пользователь LChet назвал Альянс «маскарадом», и напомнил о ситуации с Турцией: «со вступлениями покончено, все нацелено исключительно на выгоду политиков».

«Подтверждение вступления Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы нас к открытому противостоянию с Россией», — подчеркнул Danse avec les Loups.

Читатель Baron de Charlus отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «втайне мечтает», что после вступления в НАТО и получения поддержки от США он сможет силой захватить Донбасс, а Крым «просто так вернут Украине за красивые глаза».

Пресс-служба Офиса президента Украины /

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея вступления Украины в НАТО является химерой, которую политики скармливают населению. Кроме того, это обострит раскол украинского общества. По словам дипломата, Киеву следует сосредоточиться на решении внутренних вопросов. Власти Украины думают, что после вступления в НАТО проблемы сами собой урегулируются, но это не соответствует действительности.