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Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
01:00
Шоу-бизнес
Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу
01:00
Общество
Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»
00:49
Общество
Предназначавшуюся для Наполеона бутылку вина продали на аукционе
00:27
Общество
Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»
00:03
Политика
Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО
00:02
Общество
Эксперт по этикету назвала правила онлайн-общения
23:57
Политика
Байден представил проект госбюджета США на 2022 год
23:50
Общество
Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом
23:47
Наука
Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
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Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО

  /   Обновлено: 29 мая 2021 01:09
Политика
Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО
wikipedia.org  /  Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Париж, 29 мая. Вступление Украины в НАТО — это безумие, которое может привести к открытому конфликту с Россией, считают французские читатели газеты Le Figaro.

Киев ранее выступил с критикой в адрес НАТО, подчеркнув свое недовольство тем фактом, что Альянс ничего не сделал для ускорения вступления Украины, несмотря на острую напряженность с Россией, сообщает французская газета Le Figaro. Новость о «недовольной» Украине вызвала бурную реакцию пользователей, поделившимися своим мнением в комментариях. Так, читатель под ником Yves94 подчеркнул, что было бы плохой идеей «выводить из себя Россию у ее границ».

«Кроме того, Украина, мягко говоря, не славится эффективным руководством. Наверное, у сына Байдена большие должности в украинских компаниях?» — пишет он.

Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО
flickr.com  / CC BY-SA 3.0

«Устав НАТО не допускает вступление страны, которая находится в состоянии конфликта. Ни Грузия, ни Украина никогда не вступят туда, если предварительно не договорятся с Россией о решении проблемы. Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане еще долго ничего не изменится», — добавил araucaria luxurians.

Пользователь LChet назвал Альянс «маскарадом», и напомнил о ситуации с Турцией: «со вступлениями покончено, все нацелено исключительно на выгоду политиков».

«Подтверждение вступления Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы нас к открытому противостоянию с Россией», — подчеркнул Danse avec les Loups.

Читатель Baron de Charlus отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «втайне мечтает», что после вступления в НАТО и получения поддержки от США он сможет силой захватить Донбасс, а Крым «просто так вернут Украине за красивые глаза».

Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО
Пресс-служба Офиса президента Украины  / 

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея вступления Украины в НАТО является химерой, которую политики скармливают населению. Кроме того, это обострит раскол украинского общества. По словам дипломата, Киеву следует сосредоточиться на решении внутренних вопросов. Власти Украины думают, что после вступления в НАТО проблемы сами собой урегулируются, но это не соответствует действительности.

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украина нато франция
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