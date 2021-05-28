Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом

Москва, 28 мая. С наступлением лета трем знакам зодиака удача будет сопутствовать особенно сильно, сообщил известный российский астролог и телеведущий Павел Глоба.

По словам эксперта, Дев, Раков и Рыб ждет незабываемый сезон со счастливыми и судьбоносными переменами.

В частности у Дев этим летом появится новый источник прибыли. Не исключено, что помогут им в этом старые знакомые. В целом июнь обещает быть для Дев достаточно благополучным.

Для Раков июнь станет удачным во всех отношениях. Людей, рожденных под этим знаком зодиака, ждут новые профессиональные и романтические связи. В семье конфликтов не предвидится, на работе также ожидается затишье.

Самое благополучное время в июне ожидает Рыб. Сейчас им можно решаться на воплощение самых смелых задумок. Даже если с первого раза ничего не получится, Глоба призывает Рыб ни в коем случае не останавливаться. Задел, созданный в первые недели июня, послужит прочным фундаментом на долгое время.

Ранее сообщалось, что эксперты из США в ходе исследований выяснили, что звезды влияют на здоровье и продолжительность жизни людей. Между датой рождения человека и длиной жизни есть четкая закономерность. Так, к примеру, женщины-Раки могут прожить не меньше 73 лет, а мужчины этого знака зодиака живут не менее 68 лет. Для них очень важно вести здоровый образ жизни и вовремя обращаться к врачам из-за возможного риска онкологических заболеваний. Раки подвержены сосудистым заболеваниям, нарушениям работы ЖКТ.

Женщины-Девы могут прожить до 81 года, мужчины — до 77 лет. У них уязвим ЖКТ, из-за этого они могут страдать расстройствами. Чтобы этого избежать необходимо устраивать разгрузочные дни, не переедать, исключить жирную пищу.