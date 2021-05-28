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01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
01:00
Шоу-бизнес
Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу
01:00
Общество
Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»
00:49
Общество
Предназначавшуюся для Наполеона бутылку вина продали на аукционе
00:27
Общество
Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»
00:03
Политика
Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО
00:02
Общество
Эксперт по этикету назвала правила онлайн-общения
23:57
Политика
Байден представил проект госбюджета США на 2022 год
23:50
Общество
Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом
23:47
Наука
Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
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Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом

Общество
Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом
instagram.com  /  @globainstitut

Москва, 28 мая. С наступлением лета трем знакам зодиака удача будет сопутствовать особенно сильно, сообщил известный российский астролог и телеведущий Павел Глоба.

По словам эксперта, Дев, Раков и Рыб ждет незабываемый сезон со счастливыми и судьбоносными переменами.

В частности у Дев этим летом появится новый источник прибыли. Не исключено, что помогут им в этом старые знакомые. В целом июнь обещает быть для Дев достаточно благополучным.

Для Раков июнь станет удачным во всех отношениях. Людей, рожденных под этим знаком зодиака, ждут новые профессиональные и романтические связи. В семье конфликтов не предвидится, на работе также ожидается затишье.

Самое благополучное время в июне ожидает Рыб. Сейчас им можно решаться на воплощение самых смелых задумок. Даже если с первого раза ничего не получится, Глоба призывает Рыб ни в коем случае не останавливаться. Задел, созданный в первые недели июня, послужит прочным фундаментом на долгое время.

Ранее сообщалось, что эксперты из США в ходе исследований выяснили, что звезды влияют на здоровье и продолжительность жизни людей. Между датой рождения человека и длиной жизни есть четкая закономерность. Так, к примеру, женщины-Раки могут прожить не меньше 73 лет, а мужчины этого знака зодиака живут не менее 68 лет. Для них очень важно вести здоровый образ жизни и вовремя обращаться к врачам из-за возможного риска онкологических заболеваний. Раки подвержены сосудистым заболеваниям, нарушениям работы ЖКТ.

Женщины-Девы могут прожить до 81 года, мужчины — до 77 лет. У них уязвим ЖКТ, из-за этого они могут страдать расстройствами. Чтобы этого избежать необходимо устраивать разгрузочные дни, не переедать, исключить жирную пищу.

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прогноз астрология павел глоба
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Все новости / Общество / Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом
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