Байден представил проект госбюджета США на 2022 год

Вашингтон, 28 мая. Американский президент Джо Байден презентовал госбюджет Соединенных Штатов на 2022 год. Сумма расходов в документе находится на отметке в 6 трлн долларов.

В первой редакции госбюджета на 2022 год сумма расходов составляла 1,52 трлн долларов. Позже она выросла до рекордного значения.

В бюджет, согласно представленному проекту, предлагается заложить доходы в размере 4,17 трлн долларов. Поступления, как считают в Белом доме, должны вырасти за счет увеличения налоговой нагрузки на богатых американцев и компании.

На оборонные нужды президент запросил у конгресса почти 753 млрд долларов. По сравнению с бюджетом 2021 года сумма выросла на 12,5 млрд долларов.

В проекте бюджета присутствует новый пункт — борьба с «внутренним терроризмом». Он появился в связи с январским штурмом Капитолия. На эти цели предлагается израсходовать 131 млн долларов.

О будущем бюджете США ранее высказались американские СМИ. Издание Washington Post считает, что триллионный дефицит будет сохраняться до 2031 года.