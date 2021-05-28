Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером

Москва, 28 мая. Глава NASA Билл Нельсон планирует обсудить с Роскосмосом сотрудничество по МКС. Он отметил, что партнерство с Россией в этой сфере жизненно важно для США.

Бюджет NASA на следующий год не включает в себя средства на приобретение мест на кораблях «Союз». Однако американская сторона рассчитывает на продолжение полетов по взаимному обмену.

«Россия является жизненно важным партнеров по Международной космической станции, и я ожидаю, что Россия продолжит им быть», — заявил глава NASA в ходе брифинга.

Нельсон ранее принял предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина стать участником июньской конференции в Петербурге. В ходе переговоров стороны могут обсудить двустороннее сотрудничество по Международной космической станции (МКС).