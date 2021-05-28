«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете

Москва, 28 мая. Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей диете, которая позволяет звезде сохранять идеальные формы.

Перед вылетом на гастроли звезда пообщалась с поклонниками в Stories Instagram. Один из фолловеров поинтересовался, от каких продуктов питания артистка отказалась, чтобы оставаться стройной.

По мнению Седоковой, это тема настолько обширна, что требует отдельного подробного поста, но коротко она все же описала основные ограничения в своем питании.

«Не вкусно — не ешь. Бывает, принесут еду, и так ее жаль. Не жалей ее. Все, чем хочется себя радовать, — в обед. Я против отказывать себе в удовольствии. Но не на завтрак и ужин», — написала артистка.

В питании Седокова старается совсем отказаться от яиц, молока, сахара и всех продуктов белого цвета.

«Без картошечки. Надо, надо без нее», — резюмировала певица.

Неделей ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» призналась, что в ее жизни наступил непростой период. За неделю певица приняла участие в двух клипах на разных континентах и столкнулась с проблемами из-за разницы в часовых поясах. В США исполнительница отдавала предпочтение калорийной пище, а в Киеве, куда отправилась позже, все время «хотела праздника».

В результате артистку ждал полный разлад в рабочем графике, «вдруг куда-то исчезли деньги, опять началась крапивница или аллергия». Сейчас звезда старается взять себя в руки.