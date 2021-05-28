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28 мая 23:43
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23:42
Наука
Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
Происшествия
Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
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«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете

Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 28 мая. Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей диете, которая позволяет звезде сохранять идеальные формы.

Перед вылетом на гастроли звезда пообщалась с поклонниками в Stories Instagram. Один из фолловеров поинтересовался, от каких продуктов питания артистка отказалась, чтобы оставаться стройной.

По мнению Седоковой, это тема настолько обширна, что требует отдельного подробного поста, но коротко она все же описала основные ограничения в своем питании.

«Не вкусно — не ешь. Бывает, принесут еду, и так ее жаль. Не жалей ее. Все, чем хочется себя радовать, — в обед. Я против отказывать себе в удовольствии. Но не на завтрак и ужин», — написала артистка.

В питании Седокова старается совсем отказаться от яиц, молока, сахара и всех продуктов белого цвета.

«Без картошечки. Надо, надо без нее», — резюмировала певица.

Неделей ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» призналась, что в ее жизни наступил непростой период. За неделю певица приняла участие в двух клипах на разных континентах и столкнулась с проблемами из-за разницы в часовых поясах. В США исполнительница отдавала предпочтение калорийной пище, а в Киеве, куда отправилась позже, все время «хотела праздника».

В результате артистку ждал полный разлад в рабочем графике, «вдруг куда-то исчезли деньги, опять началась крапивница или аллергия». Сейчас звезда старается взять себя в руки.

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соцсети диета седокова
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Все новости / Шоу-бизнес / «Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
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