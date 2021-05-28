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«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
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Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии

  /   Обновлено: 28 мая 2021 23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 28 мая. Вредные вещества из пластика могут проникать в еду, а из нее в организм человека, заявила профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова.

Любой пластик — полипропилен, полистирол, полифенол и другой — быстрее или медленнее окисляется под действием света, кислорода, воздуха. Кроме того, он легко окисляет и взаимно проникает в разнообразные среды.

«В первую очередь это касается жиросодержащих продуктов», — добавила эндокринолог в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Достаточно вспомнить, как, к примеру, морковь по-корейски окрашивает контейнер в оранжевый цвет. Врач подчеркивает, что это говорит не только о том, что морковь проникает в пластик, но и об обратном: проникновение компонентов контейнера в пищевой продукт. Чем дольше продукты лежали в этом контейнере, тем больше вредных для организма человека элементов проникнут в состав еды.

Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
pixabay.com  / 

«Обратите внимание на общее снижение состояния здоровья населения, на учащение аллергических реакций, на увеличение онкологических заболеваний. На общее снижение и изменение качества иммунитета в популяции в целом. Большой вклад сюда дают и те компоненты, которые мы ежедневно поглощаем из пластиковой посуды», — обращает внимание эндокринолог.

Пластик, добавила она, действительно крайне удобен. Однако его не следует использовать для длительного хранения продуктов и разогревания в нем еды. Даже пищевой пластик «не является абсолютно безопасным».

В середине апреля сообщалось, что биотехнологи из технопарка «Якутия» обнаружили жуков, которые оказались способны перерабатывать пластик в безопасные соединения. Zophobas morio могут поедать пластик. Якутские ученые разработали портативные станции с этими насекомыми, которые можно использовать в офисах и квартирах. При помощи устройства семья до четырех человек может перерабатывать пакеты, пенопласт, полиэтилен, упаковки из полистирола.

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здоровье онкология еда пластик зож
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