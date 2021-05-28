Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов

Сочи, 28 мая. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко подошли к концу. Встреча двух лидеров прошла в городе Сочи и длилась 5 часов 15 минут.

Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Эта встреча не побила рекорд по продолжительности, так как февральские переговоры лидеров РФ и Белоруссии продолжались свыше шести часов.

В ходе встречи Путин и Лукашенко провели диалог перед камерами и журналистами, после чего продолжили общение наедине. Президенты затронули темы актуальной информационной повестки дня международного и регионального характера.