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28 мая 23:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
Происшествия
Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
22:44
Политика
В Госдуме иронично ответили на обвинения НАТО по инциденту с Ryanair
Все новости

Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге

Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
pixabay.com

Москва, 28 мая. Участие главы NASA Билла Нельсона в конференции Роскосмоса пройдет в дистанционном формате. Соответствующее заявление сделал сам Нельсон.

Глобальная конференция по исследованию космоса GLEX (Global Space Exploration Conference) пройдет в Петербурге в июне. Нельсон принял приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина поучаствовать в переговорах.

По словам главы NASA, он планирует войти в число участников дискуссии. В рамках конференции он надеется обсудить с Россией двустороннее сотрудничество по Международной космической станции (МКС). Нельсон добавил, что считает Роскосмос жизненно важным партнером.

Астронавт Билл Нельсон возглавил NASA всего месяц назад. О решении Дмитрия Рогозина пригласить американского коллегу на конференцию стало известно в минувший вторник.

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роскосмос nasa конференция
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Все новости / Общество / Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
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