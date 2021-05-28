Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге

Москва, 28 мая. Участие главы NASA Билла Нельсона в конференции Роскосмоса пройдет в дистанционном формате. Соответствующее заявление сделал сам Нельсон.

Глобальная конференция по исследованию космоса GLEX (Global Space Exploration Conference) пройдет в Петербурге в июне. Нельсон принял приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина поучаствовать в переговорах.

По словам главы NASA, он планирует войти в число участников дискуссии. В рамках конференции он надеется обсудить с Россией двустороннее сотрудничество по Международной космической станции (МКС). Нельсон добавил, что считает Роскосмос жизненно важным партнером.

Астронавт Билл Нельсон возглавил NASA всего месяц назад. О решении Дмитрия Рогозина пригласить американского коллегу на конференцию стало известно в минувший вторник.