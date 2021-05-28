Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием

Москва, 28 мая. Залогом высокого уровня сексуального желания является правильное питание. Сбалансированный рацион способен поднять тестостерон у мужчин и женщин, заявил сексолог Дмитрий Гарин.

Для увеличения либидо необходимо понять, какие продукты повышают тестостерон, так как у каждого человека показатели будут индивидуальными. Эксперт советует сдать анализы на гормональный фон, передает «Пятый канал».

В некоторых случаях уровень тестостерона поднимается при уменьшении женского гормона эстрогена. Его можно понизить, если исключить часть овощей и фруктов из меню. Содержащаяся в них клетчатка выводит из печени женский гормон и увеличивает содержание тестостерона.

Низкий уровень тестостерона может быть связан с употреблением тяжелой пищи. Но в некоторых случаях после еды у человека начинает приливать кровь в область живота и половых органов, соответственно, возникает влечение.

Существует мнение, что либидо повышает белок. Но все также очень индивидуально. Если мужчина съест яйцо перед сексом, то у него могут забиться сосуды, тогда эрекция снизится. Аналогичная ситуация с овощами. Например, картошка может вызвать скопление газов, тогда мужчина будет сконцентрирован лишь на бурлении в своем животе, объяснил эксперт.

Кроме того, для поддержания высокого уровня либидо необходимы регулярные физические нагрузки. За выработку тестостерона отвечают надпочечники. Этот процесс улучшается при спортивной активности. У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, как правило, источник выработки гормона не функционирует. В заключении сексолог рекомендовал правильно питаться и больше двигаться.

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