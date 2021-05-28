Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска

Мариуполь, 28 мая. На Украине пытаются найти причину замора рыбы в Азовском море. Украинцы из прибрежных городов опасаются повторить судьбу морской фауны.

Замор (массовая гибель) рыбы в Азовском море был зафиксирован в середине марта. Эксперты насчитали около полумиллиона мертвых особей бычка в прибрежной зоне, главным образом у дамб и других сооружений, блокирующих воду. Объем ущерба заявлен на уровне 90 млн гривен (240 млн рублей).

Украинские чиновники занялись проблемой замора рыбы только в конце весны. Мэрия города Бердянск сформировала оперштаб для мониторинга ситуации. Замглавы города Виталий Гречко призвал к координации работы всех профильных ведомств в случае новых случаев гибели морской фауны. В местном Институте рыбного хозяйства и экологии отмечают отсутствие предпосылок для очередного замора и обещают еженедельно отслеживать ситуацию.

Причина замора в украинской части Азовского моря объявлена не была. Несмотря на это, для жителей Мариуполя и Бердянска ситуация предельно очевидна. Украинцы называют ключом к разгадке предприятие «Азовсталь», сбрасывающее отходы в воду и сформировавшего местную «достопримечательность» — шлаковую гору.

В Facebook-сообществе «За экологически чистый Мариуполь» отмечают системность проблемы загрязнения Украины промышленными отходами. Украинцы называют Азовское море реальным градообразующим предприятием и жалуются на нежелание властей разбираться с произволом промышленников. Многие констатируют, что ситуация на Украине не изменится, а ее жители повторят судьбу рыбы, если олигархи сохранят вседозволенность.

«Контроля нет два года. Начальник эко-инспекции греется в Краматорске. На территорию «Азовстали» его службу не пускают. Ахметов покупает сыну виллы за миллионы долларов. А вы глубже дышите. Он еще новый коксохимзавод собрался строить. Старо-Крымское водохранилище выдержит этот удар? Или мы будем получать по трубам не только коктейль из пыли и графита, но и химию?» — пишет жительница Мариуполя Анастасия Богданович.

«Проблемы появились много лет назад. Сколько уже было обсуждений, сколько фотографий рыбы. И что это дало? Акватория Украины просто в плачевном состоянии», — жалуется Катерина Павлович.

Ранее ВМС Украины провели в Азовском море показные учения с участием двух катеров. В России отреагировали на это заявлением о готовности оперативно нарастить группировку кораблей в Азовском и Черном морях в случае возникновения внешних угроз на фоне провокационных маневров ВМСУ и сил НАТО.