Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 23:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
Происшествия
Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
22:44
Политика
В Госдуме иронично ответили на обвинения НАТО по инциденту с Ryanair
Все новости
28 мая 23:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
Происшествия
Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
22:44
Политика
В Госдуме иронично ответили на обвинения НАТО по инциденту с Ryanair
Все новости

Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией

Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 28 мая. Отказ Минска от продолжения поставок бензина на Украину грозит экономике этой страны тяжелыми последствиями.

Ответ белорусской стороны на закрытие Киевом украинского воздушного пространства для белорусских самолетов продемонстрировал готовность руководства Украины начать полномасштабное санкционное противостояние с Белоруссией. В итоге Минск ожидаемо нанес ответный удар по наиболее уязвимой точке украинской экономики — топливной инфраструктуре. Поставки белорусского топлива имеют ключевые значения для всех отраслей украинской экономики. Их прекращение в итоге грозит сказаться и на других секторах экономики.

Данное положение дел привлекло внимание СМИ. Так, в интервью сетевому изданию 360tv.ru руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов указал на последствия топливных контрсанкций Белоруссии, с которыми предстоит в итоге столкнуться экономике Украины.

«Насколько я знаю, поставки 95-го бензина из Белоруссии занимают достаточно существенную долю рынка Украины. Если мне память не изменяет, в районе 50%. И, безусловно, это сложная задача, с которой столкнется в целом украинский бизнес, украинские АЗС, украинская инфраструктура нефтепродуктообеспечения», — заявил Баженов, предрекая украинской экономике серьезные проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией.

Ранее сообщалось, как в ответ на действия Киева на украинских автозаправках объявили топливный бойкот.

Вернуться назад

санкции украина экономика бензин Белорруссия
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 69723 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 56400 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 37646 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34841 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 34662 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Все новости / Экономика / Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
Рейтинг@Mail.ru