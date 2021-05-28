Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией

Киев, 28 мая. Отказ Минска от продолжения поставок бензина на Украину грозит экономике этой страны тяжелыми последствиями.

Ответ белорусской стороны на закрытие Киевом украинского воздушного пространства для белорусских самолетов продемонстрировал готовность руководства Украины начать полномасштабное санкционное противостояние с Белоруссией. В итоге Минск ожидаемо нанес ответный удар по наиболее уязвимой точке украинской экономики — топливной инфраструктуре. Поставки белорусского топлива имеют ключевые значения для всех отраслей украинской экономики. Их прекращение в итоге грозит сказаться и на других секторах экономики.

Данное положение дел привлекло внимание СМИ. Так, в интервью сетевому изданию 360tv.ru руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов указал на последствия топливных контрсанкций Белоруссии, с которыми предстоит в итоге столкнуться экономике Украины.

«Насколько я знаю, поставки 95-го бензина из Белоруссии занимают достаточно существенную долю рынка Украины. Если мне память не изменяет, в районе 50%. И, безусловно, это сложная задача, с которой столкнется в целом украинский бизнес, украинские АЗС, украинская инфраструктура нефтепродуктообеспечения», — заявил Баженов, предрекая украинской экономике серьезные проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией.

Ранее сообщалось, как в ответ на действия Киева на украинских автозаправках объявили топливный бойкот.