Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище

Москва, 28 мая. Главные действия Ледового побоища происходили не на льду Чудского озера, а на его берегу, сообщают историки. Подробное расследование данного предположения начнется в конце июня.

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков отметил, что битва 1242 года состоялась в апреле. Тогда часть льда уже подтаяла, а другую часть подмыло течение реки.

«Почти со стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади», — предположил Казаков.

Кроме того, миф, что ливонские рыцари, сражавшиеся с русским войском, были тяжелыми, также был подвергнут сомнению. По словам исследователя, огромные доспехи не могли существенно повлиять на вес воинов.

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