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23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
Происшествия
Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
22:44
Политика
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Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище

Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области

Москва, 28 мая. Главные действия Ледового побоища происходили не на льду Чудского озера, а на его берегу, сообщают историки. Подробное расследование данного предположения начнется в конце июня.

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков отметил, что битва 1242 года состоялась в апреле. Тогда часть льда уже подтаяла, а другую часть подмыло течение реки.

«Почти со стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади», — предположил Казаков.

Кроме того, миф, что ливонские рыцари, сражавшиеся с русским войском, были тяжелыми, также был подвергнут сомнению. По словам исследователя, огромные доспехи не могли существенно повлиять на вес воинов.

Недавно ветеран Великой Отечественной войны рассказал об ужасах военного Берлина. Полковник в отставке Алексей Богдаев повествовал о том, как попал на фронт, увидел первую смерть и преодолел пешком 400 км.

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россия история ледовое побоище
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