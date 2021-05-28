Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее

Киев, 28 мая. Недавнее заявление российского лидера продемонстрировало обреченность попыток Киева спасти ведущее авиапредприятие своей страны.

Украинское госпредприятие «Антонов» обречено. К такому выводу можно прийти, ознакомившись со статьей сетевого издания «Украина.ру». Источник обратил внимание на недавнее выступление президента России Владимира Путина. На совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК российский лидер одной своей фразой фактически лишил украинский транспортный самолет Ан-26 всяких надежд на будущее.

«Завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В. В текущем году запланирована поставка двух таких самолетов», — процитировали в издании Путина, обращая пристальное внимание на его последние слова, которые сродни «смертному приговору для «Антонова».

Справедливость данной точки зрения источник подкрепил словами бывшего генерального конструктора ГП «Антонов» Дмитрия Кивы. Так, отмечается, что в интервью изданию «Апостроф» 3 мая он рассказал о перспективах восстановления самолетостроения на Украине и итогах предварительных расчетов, сделанных им по данному поводу.

«Для этого нужно не менее пяти лет. А для запуска и раскрутки этого механизма, создания условий, чтобы все начало работать в нужном направлении, необходимо как минимум 1,5-2 года», — рассказал Кива о перспективах возрождения авиационной промышленности Украины.

Исходя из этого, аналитики издания пришли к выводу о том, что за указанный период времени РФ может не только наладить серийное производство Ил-112В, но и организовать экспансию на иностранные рынки, которые до настоящего момента являются привлекательными для авиапроизводителей Украины.

Ранее специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассказал, как после погружения в тонкости украинского авиапрома пришел к неутешительным выводам.