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Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
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Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
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Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту

Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Гагарин

Минск, 28 мая. Белоруссия обострила торговые отношения с Украиной после закрытия воздушного пространства. Об этом сообщил украинский торгпред Тарас Качка на своей странице в социальных сетях.

После заявления Киева о закрытии авиасообщений с Минском, ответная реакция последовала моментально. К заявлению о прекращении поставок топлива из Белоруссии Минск добавил уведомление о введении лицензированного импорта из Украины.

По словам Качки, который оперативно опубликовал новость на странице в социальной сети, белорусские власти ввели упомянутый выше режим на целый ряд товаров.

Среди них оказались соки, кондитерские изделия, пиво, обои, туалетная бумага, керамическая плитка, стеклянные ампулы, шампунь, стиральные машины, мебель, плиты ДСП и ДВП, кирпич и сельхозтехника для посева.

«Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь», — отметил торгпред.

Ситуации также прокомментировали авторы военно-политического Telegram-канала «Майор и Генерал». По мнению авторов, президент страны Александр Лукашенко начал спецоперацию по принуждению Киева к «авиационному миру». Теперь кроме запрета на поставку бензина, будет ограничен импорт товаров из Киева. Поставление Совета министров республики от 26 мая, вступит в силу спустя 10 дней и будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее ФАН сообщил, что память об антифашистском сопротивлении в годы Великой Отечественной войны является краеугольным камнем политики президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белоруссия выстоит против западного давления, как и в прошлом году.

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украина белоруссия поставки
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