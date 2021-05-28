Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту

Минск, 28 мая. Белоруссия обострила торговые отношения с Украиной после закрытия воздушного пространства. Об этом сообщил украинский торгпред Тарас Качка на своей странице в социальных сетях.

После заявления Киева о закрытии авиасообщений с Минском, ответная реакция последовала моментально. К заявлению о прекращении поставок топлива из Белоруссии Минск добавил уведомление о введении лицензированного импорта из Украины.

По словам Качки, который оперативно опубликовал новость на странице в социальной сети, белорусские власти ввели упомянутый выше режим на целый ряд товаров.

Среди них оказались соки, кондитерские изделия, пиво, обои, туалетная бумага, керамическая плитка, стеклянные ампулы, шампунь, стиральные машины, мебель, плиты ДСП и ДВП, кирпич и сельхозтехника для посева.

«Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь», — отметил торгпред.

Ситуации также прокомментировали авторы военно-политического Telegram-канала «Майор и Генерал». По мнению авторов, президент страны Александр Лукашенко начал спецоперацию по принуждению Киева к «авиационному миру». Теперь кроме запрета на поставку бензина, будет ограничен импорт товаров из Киева. Поставление Совета министров республики от 26 мая, вступит в силу спустя 10 дней и будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее ФАН сообщил, что память об антифашистском сопротивлении в годы Великой Отечественной войны является краеугольным камнем политики президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белоруссия выстоит против западного давления, как и в прошлом году.