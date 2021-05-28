Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке

Москва, 28 мая. Специалисты посоветовали жительницам РФ перед тем, как взять фамилию супруга при замужестве, выяснить код ее кармы, чтобы не испортить свою жизнь.

Нумерологи утверждают, что чужая карма и энергетика передается через фамилию. Некоторые женщины становятся несчастны в браке в том числе из-за неблагополучной судьбы рода, частью которого они стали, когда отреклись от имени, данного при рождении.

При замужестве меняется не только фамилия во всех документах, но и нумерологический код. По мнению многих психологов и экспертов в этой области, замена первоначального кода кармы вносит изменения в дальнейшую судьбу, которые не всегда бывают благоприятными, пишет портал Rsute.

Со сменой фамилии женщина меняет свою энергетику. Ей на кармическом уровне передаются все недостатки семьи мужа. Специалисты посоветовали жительницам страны заблаговременно позаботиться о собственном будущем, выяснить код кармы избранника, сравнить его со своими данными и проанализировать информацию, затем сделать выбор.

Немаловажным фактом является созвучие новой фамилии с именем и отчеством. Женщине должно нравится, как сочетается ее новое имя. Если же она чувствует раздражение или неловкость, когда представляется, лучше оставить свою девичью фамилию.

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