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Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
Происшествия
Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
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Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке

Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
pixabay.com  /  annafill28

Москва, 28 мая. Специалисты посоветовали жительницам РФ перед тем, как взять фамилию супруга при замужестве, выяснить код ее кармы, чтобы не испортить свою жизнь.

Нумерологи утверждают, что чужая карма и энергетика передается через фамилию. Некоторые женщины становятся несчастны в браке в том числе из-за неблагополучной судьбы рода, частью которого они стали, когда отреклись от имени, данного при рождении.

При замужестве меняется не только фамилия во всех документах, но и нумерологический код. По мнению многих психологов и экспертов в этой области, замена первоначального кода кармы вносит изменения в дальнейшую судьбу, которые не всегда бывают благоприятными, пишет портал Rsute.

Со сменой фамилии женщина меняет свою энергетику. Ей на кармическом уровне передаются все недостатки семьи мужа. Специалисты посоветовали жительницам страны заблаговременно позаботиться о собственном будущем, выяснить код кармы избранника, сравнить его со своими данными и проанализировать информацию, затем сделать выбор.

Немаловажным фактом является созвучие новой фамилии с именем и отчеством. Женщине должно нравится, как сочетается ее новое имя. Если же она чувствует раздражение или неловкость, когда представляется, лучше оставить свою девичью фамилию.

Весной 2021 года российский астролог Татьяна Аристова рассказала, как с помощью натальной карты можно изменить судьбу человека. С помощью такой карты можно управлять собственной жизнью.

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женщина энергетика фамилия судьба карма
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