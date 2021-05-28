Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено

Стамбул, 28 мая. Потерявший управление танкер удалось отбуксировать. Движение по проливу Босфор для кораблей возобновлено, рассказали в береговой охране Турции.

Танкер RAVA, перевозивший нефть, лишился рулевого управления и попал в аварию в проливе Босфор около Стамбула. На помощь выдвинулись буксиры. Дрейфующий танкер удалось остановить за 300 метров до суши.

Судно RAVA удалось отбуксировать к месту якорной стоянки при помощи двух тягачей. Теперь танкер не мешает движению кораблей в обе стороны по Босфору, сообщили в береговой охране Турции.

Власти Стамбула прокомментировали инцидент с поломкой танкера. Авария не привела к человеческим жертвам. Материального ущерба и угрозы загрязнения для окружающей среды нет, отметили в администрации.