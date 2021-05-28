Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет

Стамбул, 28 мая. Граждан России среди членов экипажа танкера RAVA, который перекрыл движение судов в заливе из-за поломки, по предварительной информации, нет.

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина в интервью ТАСС сообщила, что корабль под хорватским флагом следовал по маршруту Новороссийск — Картахена. Об этом она рассказала, ссылаясь на данные портала Vessel finder.

Ранее появилась информация, что у танкера RAVA случились поломки в рулевом управлении. Он начал дрейфовать в сторону одного из берегов, однако ему вовремя на помощь подоспели буксиры береговой охраны.