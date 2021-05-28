Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре

Стамбул, 28 мая. Инцидент с поломкой танкера в проливе Босфор не привел к человеческим жертвам. Об этом сообщили в администрации Стамбула.

Ущерба для окружающей среды, по данным администрации, не зафиксировано. Движение судов по проливу восстановлено.

«В результате инцидента с танкером пострадавших нет, ущерба окружающей среде и материальных потерь нет», — отметили в Стамбуле.

Об инциденте с танкером стало известно вечером в пятницу, 28 мая. Судно, следовавшее через Босфор из Новороссийска в Картахену, лишилось рулевого управления и перегородило пролив.