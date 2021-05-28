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Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
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Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака

Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
pixabay.com

Москва, 28 мая. Правильный завтрак дает заряд бодрости и красоты на весь день и предотвращает переедание. Об этом предупредила диетолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ Татьяна Стрельникова

Первый прием пищи должен быть богат белком, который дает организму чувство сытости. Наиболее подходящими продуктами являются яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосоленый лосось. На втором месте в списке полезной еды находятся овощи, их можно приготовить как угодно, передает «Комсомольская правда».

Завтрак также должен содержать медленно усваивающиеся углеводы — хлеб с отрубями и цельнозерновые каши. Пища должна содержать правильные жиры, которые содержатся в оливковом масле, семенах и орехах. Завершить трапезу можно чашкой натурального кофе или травяного чая.

Диетолог Елена Кален ранее посоветовала людям, борющимся с лишним весом, отказаться от яиц на завтрак. Это связано с тем, что белок очень быстро усваивается.

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завтрак фигура татьяна стрельникова
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Все новости / Общество / Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
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