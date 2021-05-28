Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака

Москва, 28 мая. Правильный завтрак дает заряд бодрости и красоты на весь день и предотвращает переедание. Об этом предупредила диетолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ Татьяна Стрельникова

Первый прием пищи должен быть богат белком, который дает организму чувство сытости. Наиболее подходящими продуктами являются яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосоленый лосось. На втором месте в списке полезной еды находятся овощи, их можно приготовить как угодно, передает «Комсомольская правда».

Завтрак также должен содержать медленно усваивающиеся углеводы — хлеб с отрубями и цельнозерновые каши. Пища должна содержать правильные жиры, которые содержатся в оливковом масле, семенах и орехах. Завершить трапезу можно чашкой натурального кофе или травяного чая.

Диетолог Елена Кален ранее посоветовала людям, борющимся с лишним весом, отказаться от яиц на завтрак. Это связано с тем, что белок очень быстро усваивается.