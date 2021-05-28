В Госдуме иронично ответили на обвинения НАТО по инциденту с Ryanair

Москва, 28 мая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг усомнился, что Минск посадил самолет Ryanair в Минске без участия России. В Госдуме ответили на обвинение шуткой.

В Госдуме ответили на сообщение генсекретаря НАТО анекдотом из советского фильма. Йенс Столтенберг заявил, что правительство Республики Беларусь не смогли бы посадить самолет Ryanair без согласия России.

Отвечая на антироссийское обвинение, депутат Госдумы Светлана Журова вспомнила цитату из советского фильма «Кавказская пленница», озвучив шутку в эфире радио «Говорит Москва».

«Это следовало ожидать, во всем видят российский след. <...> Любую ответственность за какие-то вещи возлагают опять на Россию. Вспоминая фильм, и что же, я часовню XIV века разрушил? Вот это примерно выглядит вот так и, к сожалению, будет, видимо, продолжаться», — отметила она.

Парламентарий добавила, что страны-члены НАТО лучше замечали бы российский след в культурном мировом наследии, а не в произошедших событиях, которые связаны с Белоруссией. Москва и Минск находятся в дружественных отношениях, однако это не означает, что президент РФ Владимир Путин согласовывает действия главы республики Александра Лукашенко.

Ранее ФАН сообщил, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов после инцидента 23 мая с самолетом Ryanair в Минске и решения Евросоюза запретить белорусской авиации летать над территорией ЕС заявил, что воздушная блокада Белоруссии стала еще одним поводом открыть прямое авиасообщение Минск — Симферополь.