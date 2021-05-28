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В Госдуме иронично ответили на обвинения НАТО по инциденту с Ryanair
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28 мая 23:42
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новостей
23:35
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
Происшествия
Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
22:44
Политика
В Госдуме иронично ответили на обвинения НАТО по инциденту с Ryanair
Все новости

В Госдуме иронично ответили на обвинения НАТО по инциденту с Ryanair

Политика
В Госдуме иронично ответили на обвинения НАТО по инциденту с Ryanair
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 28 мая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг усомнился, что Минск посадил самолет Ryanair в Минске без участия России. В Госдуме ответили на обвинение шуткой.

В Госдуме ответили на сообщение генсекретаря НАТО анекдотом из советского фильма. Йенс Столтенберг заявил, что правительство Республики Беларусь не смогли бы посадить самолет Ryanair без согласия России.

Отвечая на антироссийское обвинение, депутат Госдумы Светлана Журова вспомнила цитату из советского фильма «Кавказская пленница», озвучив шутку в эфире радио «Говорит Москва».

«Это следовало ожидать, во всем видят российский след. <...> Любую ответственность за какие-то вещи возлагают опять на Россию. Вспоминая фильм, и что же, я часовню XIV века разрушил? Вот это примерно выглядит вот так и, к сожалению, будет, видимо, продолжаться», — отметила она.

Парламентарий добавила, что страны-члены НАТО лучше замечали бы российский след в культурном мировом наследии, а не в произошедших событиях, которые связаны с Белоруссией. Москва и Минск находятся в дружественных отношениях, однако это не означает, что президент РФ Владимир Путин согласовывает действия главы республики Александра Лукашенко.

Ранее ФАН сообщил, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов после инцидента 23 мая с самолетом Ryanair в Минске и решения Евросоюза запретить белорусской авиации летать над территорией ЕС заявил, что воздушная блокада Белоруссии стала еще одним поводом открыть прямое авиасообщение Минск — Симферополь.

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белоруссия нато столтенберг
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Все новости / Политика / В Госдуме иронично ответили на обвинения НАТО по инциденту с Ryanair
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